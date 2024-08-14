Глушковский район, Курская область, 14 августа, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации посёлка Глушково, сообщил 14 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Организацией процесса займутся местные власти, силовые структуры, военные и дружинники, написал Смирнов в своём Telegram-канале.

«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации посёлка Глушково. Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра «Патриот». Прошу всех следовать рекомендациям», — отметил врио губернатора.

Ранее 14 августа Смирнов также сообщил, что в пунктах временного размещения в настоящее время находятся около 8 тыс. жителей региона, включая около 2200 детей. По линии МЧС в регион доставляются гуманитарные грузы, значительную помощь Курской области оказывают федеральный центр и другие субъекты Федерации, отметил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Противник, по данным на 14 августа, потерял до 2300 человек, сообщало Минобороны.

СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.