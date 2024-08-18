Курск, 18 августа, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Более 1700 человек в течение суток были эвакуированы из приграничных районов Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Илья Питалев/РИА Новости

«За минувшие сутки мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в четырёх муниципальных районах области. В безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 1,7 тыс. человек», — сказали в МЧС.

Также в пресс-службе добавили, что на данный момент в 24 регионах страны работают 174 пункта временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей.

Кроме того, автоколонны МЧС привезли в Курскую область около 2,2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Эти грузы волонтёры распределят по пунктам временного размещения и центрам выдачи. Всего за минувшие сутки 13 колонн МЧС доставили в российский регион около 300 тонн гумпомощи.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ. Глава города также пообещал, что отправит в регион врачей на помощь коллегам.