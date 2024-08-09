Варшава, 9 августа, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процесс её выхода из Евросоюза, заявил 9 августа журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

ИА Регнум

Ранее, 5 августа, депутаты Европарламента потребовали приостановить участие страны в шенгенской зоне. Политики выразили опасение, что упрощение выдачи определённых видов виз для граждан восьми стран, включая Россию, может якобы представлять собой лазейку и поставить под угрозу общее функционирование зоны.

«Исключение из Шенгенской зоны на самом деле является прелюдией к исключению из Европейского союза. Тем не менее я был бы осторожен в этом вопросе», — процитировало его польское издание WNP.

Польский премьер отметил, что в ЕС есть и другие страны, которые выдают визы гражданам России.

Как сообщало 30 июля ИА Регнум, Еврокомиссия попросила Венгрию разъяснить смягчение требований к визам. Газета The Financial Times (FT) предположила, что решение касается приезжающих работать на строительство новых блоков АЭС. Представитель ЕК Анита Хиппер заявила, что решение Венгрии будет проверено на предмет соответствия нормам ЕС.

4 августа министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал страны ЕС усилить контроль на границах с Венгрией из-за решения по визам для россиян.