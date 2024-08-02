Москва, 2 августа, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Группировка «Центр» Вооружённых сил России за неделю освободила пять населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщил 2 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям танковой, четырёх механизированных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины. Также за неделю группировка «Центр» отразила 43 контратаки штурмовых групп ВСУ.

Конашенков добавил, что противник за неделю потерял до 2635 военных, четыре танка, девять боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и бронетранспортер М113, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.

Как передавало ИА Регнум, в российском оборонном ведомстве 23 июля сообщили об освобождении Ивано-Дарьевки в ДНР. При этом войска российской группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Вооружёнными силами России под контроль населённых пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР является очередным шагом на пути к освобождению Северска и Красноармейска.

Конашенков 21 июля рассказал об освобождении двух населённых пунктов — Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области. Также подразделения Западной группировки ВС России вышли на более выгодные рубежи.