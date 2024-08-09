Москва, 9 августа, 2024, 16:11 — ИА Регнум. За прошедшую неделю Вооружённые силы России освободили от украинских формирований населённые пункты Тимофеевка, Новосёловка Первая и Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Telegram/Минобороны России

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» в течение недели освобождены населённые пункты Тимофеевка, Новосёловка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные на этом направлении нанесли удары по ряду бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) и по штурмовой бригады «Лють» украинской национальной полиции, отразив 22 контратаки противника.

За этот период украинские формирования на данном участке фронта потеряли до 2520 бойцов, два танка, 17 боевых бронированных машин, включая две американские БМП Bradley, немецкую БМП Marder и пять бронетранспортёров М113 производства США, а также 27 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что войска российской группировки «Центр» за неделю освободили пять населённых пунктов в ДНР. От ВСУ были освобождены Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское, уточнил он.

Военный отметил, что украинские войска за неделю в зоне ответственности группировки «Центр» потеряли до 2635 бойцов, четыре танка, девять боевых бронированных машин, включая две американские БМП Bradley и бронетранспортёр М113, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.