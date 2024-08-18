Вашингтон, 18 августа, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Белый дом не делится с Киевом разведданными о ситуации и объектах на российской территории, чтобы казаться непричастным к нападению ВСУ на Курскую область. Об этом написала газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Администрация президента США Джо Байдена не хочет, чтобы считали, что она поддерживает атаку на территорию России», — написали авторы.

В статье акцентировали на том, что для достижения успеха в атаке у Киева нет достаточного уровня поддержки от США и их союзников.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны затеяли кампанию по дискредитации главы киевского режима Владимира Зеленского с целью избавиться от него, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Комментировать появившиеся данные об угрозе атак по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС) отказались в офисе Генерального секретаря ООН.

Белый дом пытается получить больше информации о целях нападения украинской армии на Курскую область. Такое заявление сделала на брифинге 15 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что Киев должен сам озвучить цели своих военных действий.

Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Западные союзники Украины, в том числе Великобритания и США, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.