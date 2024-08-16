Вашингтон, 16 августа, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Западные страны затеяли кампанию по дискредитации главы киевского режима Владимира Зеленского с целью избавиться от него, сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Сергей Корсун ИА Регнум

«От Зеленского избавятся. Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти», — сказал он в эфире Ask the Inspector, опубликованном в соцсети Х.

По его мнению, об этом говорит то, что именно сейчас западные средства массовой информации заговорили о причастности Зеленского к подрыву газопровода «Северный поток».

Как передавало ИА Регнум, 15 августа американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии. При этом издание отметило, что Зеленский лично одобрил план.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что появление в западной прессе публикаций о причастности главы киевского режима к подрыву «Северных потоков» говорит о подготовке смены в руководстве Киева.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.