Нью-Йорк, США, 17 августа, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Комментировать появившиеся данные об угрозе атак по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС) отказались в офисе генерального секретаря ООН.

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Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак перенаправил вопрос о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы» в адрес Международного агентства по атомной энергии.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выступил с официальным опровержением сообщений о планах атак АЭС и применения «грязных бомб». По его словам, Украина не имеет ни намерения, ни возможности совершать какие-либо подобные действия.

Военно-гражданская администрация Харьковской области 16 августа привела информацию о том, что принимавшие участие в наступлении на Курскую область военнопленные Вооружённых сил Украины вскрыли планы киевского режима атаковать атомные объекты на территории России. В ходе допроса пленные из личного состава 82-й бригады ВСУ рассказали о намерении Киева ударить по атомным объектам в Курчатове и Энергодаре, где расположены Курская и Запорожская АЭС.

Террористическую атаку ВСУ с применением дальнобойных ракет по российским АЭС планируют западные спецслужбы, в основном Британия, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.