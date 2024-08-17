Москва, 17 августа, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В Курской области российские войска отразили атаки трёх бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с населёнными пунктами Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Об этом сообщает пресс-служба Минообороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Отражены атаки штурмовых групп 22-й и 115-й механизированных и 95-й штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное», — указано в публикации.

Представители ведомства проинформировали, что при помощи ударов авиации, огня артиллерии и грамотных действий обороняющихся войск противнику было нанесено поражение. В результате чего он лишился танка и 11 боевых бронированных машин.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. По данным на 17 августа, ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 300 военных.

В этот же день командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы России (ВС РФ) истощают ВСУ в Курской области.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что российские войска дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что вторжение ВСУ на территорию Курской области является актом терроризма, так как действия украинских военнослужащих нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.