Москва, 14 августа, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области является актом терроризма, который направлен против самых незащищенных слоёв населения. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Илья Питалев/РИА Новости Последствия украинского обстрела Курска

«Я категорически против любых других оценок, кроме тех, которые имеют в своём составе определение «террористические». Это не фигура речи и не просто сухая юридическая формулировка. Это правда жизни», — отметила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа украинские войска атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили ВСУ в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 13 августа превысили 2000 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.