Москва, 17 августа, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили на территории Днепропетровской области ещё две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 16 августа сообщили в Минобороны России.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

Разведчики ВС РФ обнаружили вражеские позиции в районе населённого пункта Любимовка. По цели ракетный удар нанёс расчёт комплекса «Искандер-М».

В результате были полностью уничтожены две пусковые установки Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65.

Как сообщало ИА Регнум, также 16 августа Минобороны проинформировало о ликвидации двух ЗРК Patriot в районе населённого пункта Желобок Днепропетровской области.

С 10 по 16 августа в зоне проведения спецоперации российские военные нанесли 17 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных беспилотников. Кроме того, поражались топливные базы, районы сосредоточения резервов, пункты дислокации националистических формирований и наёмников.