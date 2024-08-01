Лондон, 1 августа, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой на Олимпиаде-2024 в Париже с алжирцем Иманом Хелифом, который идентифицирует себя женщиной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ciro Fusco/Zuma/TASS

Так, в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу итальянка вышла на ринг против «представительницы» Алжира, которая в прошлом году была отстранена от ЧМ по боксу из-за проваленного гендерного теста — Хелифа определили как мужчину. Однако Международный олимпийский комитет решил, что Хелиф может принимать участие в женских соревнованиях.

Уже после первых ударов итальянка снялась с поединка. Бой продлился 46 секунд. После этого Карини бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

«Я начала чувствовать сильную боль в носу. Я не сдавалась, но удар был слишком болезненным, и поэтому я сказала себе: «Хватит», — приводит слова спортсменки издание.

Газета уточнила, что позднее её увезли на медицинское обследование, чтобы определить серьёзность нанесённых травм.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Имана Хелифа из Алжира, а также Линь Юйтин из Тайваня. По словам представителя МОК Марка Адамса было установлено, что они являются женщинами. 31 марта он призвал не оказывать давление на спортсменок, так как на данном этапе они соответствуют требованиям.

Ранее Иман Хелиф была дисквалифицирована перед финальным боем в связи с высоким уровнем тестостерона.

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, проинформировал, что в 2023 году эти Хелиф и Юйтин попытались выдать себя за женщин на мировом первенстве в Индии. Однако результаты генетических тестов доказали, что они имеют ХY-хромосомы.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал допуск двух боксёров-трансгендеров до Олимпийских игр, отметив, что они используют своё преимущество, приходя в женские виды спорта. Валуев добавил, что это совершенно несправедливо.