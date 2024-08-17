Белгород, 17 августа, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Два населённых пункта Белгородской области ночью 17 августа обстреляли украинские боевики. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИА REGNUM Пожар из-за попадания снаряда в Белгородской области

В Telegram-канале глава Белгородской области уточнил, что в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом в селе Дроновка Грайворонского городского округа. Домовладелец с помощью выданного ранее огнетушителя оперативно устранил начавшийся пожар.

В селе Графовка Краснояружского района после обстрела со стороны ВСУ пострадали линии газо — и электроснабжения. На одной из улиц пропало электричество.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Среди жителей никто не пострадал, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, с 19 августа закроют въезд в пять населённых пунктов Белгородской области. Жители части Шебекино и нескольких белгородских сёл смогут уехать в пункты временного размещения или получить компенсацию на аренду жилья, пояснил Гладков.

В Белгородской области 12 августа началась эвакуация жителей Краснояружского района в связи с активностью украинский войск на границе.

Участвующим во вторжении на российскую территорию украинским войскам ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской области, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Однако составители планов не учли, что Россия не отступит и будет биться до конца, большая часть из 12 тыс. брошенных в регион украинских военных уже уничтожена, отметил он.