Белгород, 12 августа, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района в связи с активностью Вооружённых сил Украины (ВСУ) на границе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой», — отметил он.

Глава Белгородской области добавил, что для обеспечения безопасности жизни и здоровью населения началось перемещение людей, живущих в Краснояружском районе, в более безопасные места.

По его словам, в настоящий момент в районе находятся его заместители и представители местной администрации, они завершают согласование порядка вывоза людей. Сам губернатор тоже намерен посетить Краснояружский район в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа военные ВСУ совершили атаки на сёла Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Вязовое Краснояружского района в Белгородской области. Вязовое дважды было обстреляно ВСУ из миномётов, в связи с чем в селе была повреждена кровля нежилого дома и линия электропередачи.

В этот же день украинские военнослужащие обстреляли Шебекино в Белгородской области. В ходе инцидента пострадали четыре человека. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Чуть позже в этот же день ВСУ вновь обстреляли город. В результате один мирный житель получил ранения. Помимо этого, в селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил боеприпас. От взрыва разбились стёкла частного дома, осколки задели забор и легковой автомобиль.