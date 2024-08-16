Белгород, 16 августа, 2024, 20:04 — ИА Регнум. С 19 августа въезд в пять населённых пунктов Белгородской области закрывается, сообщил 16 августа губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«С 19 августа в пять населённых пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество», — написал он.

В частности, въезд закрывается в сёлах Новостроевка-Вторая и в посёлках Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского округа, а также в село Новопетровка в Валуйском округе. Кроме того, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка.

Гладков также уточнил, что жители части Шебекино и нескольких белгородских сёл могут уехать в пункты временного размещения или получить компенсацию на аренду жилья: 20 тыс. рублей в месяц для семьи и 40 тыс. рублей для многодетной семьи.

«Эту меру поддержки вводим на три месяца и надеемся, что за этот период обстановка в сёлах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома», — добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Решение было принято в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Национальный антитеррористический комитет отметил, что введение режима КТО — ответ на беспрецедентную попытку Киева дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.

Ранее Гладков сообщал, что за последнее время количество обстрелов со стороны ВСУ заметно возросло. 12 августа в Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района в связи с активностью украинский войск на границе.

Издание The Washington Post со ссылкой на слова боевиков ВСУ информировало, что провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских военных. В публикации отмечалось, что российский регион был готов к угрозе нападения — части ВСУ почти мгновенно подверглись авиаударам, интенсивным обстрелам артиллерии и дронов.