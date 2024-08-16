Донецк, 16 августа, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Пожар в торговом центре «Галактика» в Петровском районе Донецка, который обстреляли ВСУ, локализован, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Спасатели отрабатывали в самых непростых условиях, потому что противник продолжал атаки беспилотниками по данному району. Конечно, в таких условиях спасатели рисковали жизнью, поэтому стоит их поблагодарить за их самоотверженность», — сказал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что на данный момент пожар локализован, разбор завалов продолжается. На данный момент погибших в здании не обнаружено. Служба безопасности торгового центра отработала правильно и грамотно, ей удалось вывести на улицу максимальное число посетителей, сказал Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Донецке 16 августа. На кадрах с места попадания было видно, как пламя охватило всё здание ТЦ, а в небо поднимался густой столб дыма.

Пушилин сообщил, что ранения получили семь человек, в том числе подросток, который был отправлен в реанимацию. Позднее региональный Минздрав уточнил, что число пострадавших при обстреле торгового центра возросло до 11.

Следственный комитет по факту обстрела возбудил уголовное дело по статье о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по торговому центру спланированным актом терроризма и жестом отчаяния ВСУ.