Донецк, 16 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Донецке. Об этом сообщили оперативные службы города.

Кадр из видео

«Горит «Галактика» после обстрела. Данных о жертвах пока не поступало», — приводит сообщение оперативных служб «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

На кадрах с места попадания видно, как пламя охватило всё здание торгового центра, а в небо поднимается густой столб дыма.

«Всё, «Галактики» нет. Вообще», — комментирует очевидец.

По словам другого очевидца, в ТЦ могли находиться люди, включая детей.

Как передавало ИА Регнум, украинские боевики 14 августа несколько раз обстреляли Горловку в ДНР, в результате чего пострадали два сотрудника МЧС России. Спасатели боролись с огнём в частном секторе, вызванным обстрелом ВСУ. Во время тушения они подверглись повторным обстрелам. Пострадавших госпитализировали.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 июля заявил, что всего с 2014 года от действий украинских формирований в ДНР и ЛНР погибли не менее 304 детей, пострадали — 1427.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что страна никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан. Государственная дума в январе приняла обращение к ООН об атаках ВСУ по мирным гражданам на российских территориях.