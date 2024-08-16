Москва, 16 августа, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Gaelle Girbes / Global Look Press

«Следственном комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ. — Прим. ред.) в связи с обстрелом украинскими вооружёнными формированиями торгового центра «Галактика» в Донецке. В результате этих преступных действий в здании произошёл пожар и пострадали гражданские лица. Сейчас им оказывается медицинская помощь», — приводит слова Петренко Telegram-канал СК РФ.

Она добавила, что следствие устанавливает все обстоятельства атаки и участников украинских вооружённых формирований, причастных к этому преступлению, для их привлечения к уголовной ответственности.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Донецке 16 августа. На кадрах с места попадания видно, как пламя охватило всё здание торгового центра, а в небо поднимается густой столб дыма.

Повреждения также получило здание Центральной городской больницы №14 города Донецка. В результате атаки, по данным минздрава республики, пострадали 11 человек.