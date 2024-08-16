Донецк, 16 августа, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Удар по торговому центру «Галактика» в Донецке является спланированным актом терроризма и жестом отчаяния ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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ВСУ обстреляли здание торгового центра днём 16 августа. В здании возник пожар. Ранения получили, по предварительным данным, не менее 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

«Ситуация вокруг ТЦ «Галактика» усугубляется попытками украинских извергов наносить удары дронами по командам спасателей, прибывших на тушение пожара, и врачам, оказывающим помощь раненым. Подлая атака на торговый центр является тщательно спланированным актом терроризма украинских неонацистов и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения», — цитирует Захарову Telegram-канал министерства.

Задачей властей Украины является убийство мирных граждан, Киев стремится посеять панику, отметила Захарова. Очевидно, что Украина получила карт-бланш от своих западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения, чтобы расшатать стабильность внутри России, подчеркнула официальный представитель МИД.

«Однако жестокость и террористические методы киевского режима приводят к обратному — наши граждане консолидируются против угрозы, количество добровольцев, желающих заключить контракты с Минобороны России и защищать свою Родину, только растёт», — подчеркнула Захарова.

Россия решительно осуждает очередные варварские теракты Киева, преступники будут установлены и понесут суровое наказание, ответ будет «максимально жёстким», добавила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова отмечала, что обстрел Запорожской атомной электростанции является актом ядерного терроризма, который показал суть режима Владимира Зеленского, подстрекаемого Западом ко всё новым авантюрам.