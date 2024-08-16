Донецк, 16 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецка ранения получили семь человек, в том числе подросток, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

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«По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать», — написал он.

Кроме того, по его словам, в результате украинской атаки здание торгового центра «Галактика» в Петровском районе охватил огонь, также повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 города Донецка.

Глава ДНР добавил, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Площадь пожара составляет свыше 10 тыс. квадратных метров.

«Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние. Ликвидация продолжается», — информировал Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Донецке. На кадрах с места попадания видно, как пламя охватило всё здание торгового центра, а в небо поднимается густой столб дыма.