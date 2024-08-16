Москва, 16 августа, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале убийство в Курской области волонтёров Народного фронта Николая Ковалёва и Давида Соколова. Она указав на лицемерие профильных международных организаций.

Nikita Dezhurny

Захарова подчеркнула, что погибшие волонтёры были теми, кого на Западе называют «гуманитарщиками» — они помогали мирному населению, таким образом защищая права человека.

«Вот же повод, трагический и однозначный, чтобы «эксперты в право человеческой сфере» всех специализированных мировых организаций выразили сочувствие их близким и негодование в адрес экстремистского киевского режима. Но нет… Это же не проект британских спецслужб «белые каски», под прикрытием которых осуществлялась террористическая деятельность», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, двое активистов Народного фронта погибли 16 августа в результате прямого попадания снаряда ВСУ в момент, когда они вывозили мирных жителей Курской области из опасной зоны. Ещё один волонтёр был ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Николай Ковалёв, один из погибших волонтёров Народного фронта, пришёл в дружину в возрасте 17 лет, а другой, Давид Соколов, в 18 лет отправился на фронт добровольцем, рассказала пресс-служба движения.