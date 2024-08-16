Курск, 16 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. В результате прямого попадания снаряда в Курской области погибли два активиста «Народного фронта», которые вывозили мирных жителей, сообщила 16 августа пресс-служба организации в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли сотрудники «Народного фронта». Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен. В частности, погиб медик гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» в ДНР Николай Ковалёв и координатор по СМИ Давид Соколов. Заместитель руководителя РИК НФ в Краснодарском крае Фёдор Геращенко доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Вечером 14 августа курские власти приняли решение об обязательной эвакуации жителей всего Глушковского района.

По данным Минобороны на 16 августа, украинские военные потеряли до 2860 человек за время боевых действий на курском направлении (с 6 августа). Кроме того, противник лишился нескольких сотен единиц техники, в том числе 41 танка и 40 бронетранспортёров.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.