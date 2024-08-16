Курск, 16 августа, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Николай Ковалёв, один из погибших 16 августа в Курской области волонтёров Народного фронта, пришёл в дружину в возрасте 17 лет, а другой, Давид Соколов, в 18 лет отправился на фронт добровольцем, сообщила пресс-служба движения.

Народный фронт

Активисты движения погибли 16 августа в результате прямого попадания снаряда ВСУ в момент, когда вывозили мирных жителей Курской области из опасной зоны. Ещё один волонтёр Народного фронта получил ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ковалёв (позывной Чапай), медик гуманитарной миссии Молодёжного крыла Народного фронта в ДНР, помогал малоимущим, многодетным, инвалидам и пенсионерам, отметила пресс-служба. После начала СВО он отправился помогать жителям освобождённых территорий, в том числе Мариуполя, а также бойцам в зоне спецоперации.

«Он — один из первых, кто выезжал на места обстрелов ВСУ. Помогал ликвидировать последствия, убирал завалы, закрывал плёнкой окна. Николай Ковалёв прошел специальную подготовку в ЦСП «ТАКМЕД» и в команде Молодежного крыла Народного фронта был инструктором по оказанию первой помощи. Ему было всего 22 года, без отца осталась маленькая девочка», — сообщила пресс-служба.

Ковалёв, который некогда был сложным подростком, стал ярким примером того, как человек может измениться к лучшему, отметил заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжного крыла движения Владимир Тараненко.

Соколов (позывной Тюр), координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта, родился в небольшом посёлке, собирался в будущем стать политологом. По примеру дяди, вставшего в 2014 году на защиту Донбасса, Соколов ушёл на фронт добровольцем. Его дядя погиб в том же 2014 году во время обороны Саур-Могилы, ему посвящён один из восьми установленных там крестов.

После демобилизации Давид Соколов стал активистом Молодёжного крыла Народного фронта. Он принимал участие в гуманитарных миссиях, помогал мирным жителям Донбасса и бойцам ВС РФ, входил в состав первой команды, приехавшей в Авдеевку после освобождения города. Соколову был 21 год.

«Давид стал частью команды осенью 2022-го. Яркий, талантливый и смелый. Мне сложно вспомнить дни, когда эти мужики не улыбались. Они жили смело. Они делали выбор в пользу людей каждую минуту своей жизни. Для меня честь знать вас, быть вашим другом и запомнить героями. Такими, какими запомнит вас Родина. Вы жили и погибли как воины», — сказал Тараненко.

В результате атаки ВСУ также пострадал Фёдор Геращенко (позывной Архангел), заместитель руководителя регионального исполкома движения в Краснодарском крае, инструктор-волонтёр в Центре тактической подготовки. Он был доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами.

«У нас сегодня большое горе. Двое донецких пацанов, кто работал в Глушковском районе с первого дня эвакуации, погибли. Третий, Федя Архангел, выжил. Сейчас курские медики ему оказывают первую помощь. Парни навсегда войдут в историю страны героями», — заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Убийцы волонтёров будут найдены и уничтожены, эта работа уже идёт, добавил он.