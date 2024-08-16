Москва, 16 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за гибели волонтёров Народного фронта в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале военных следственных органов.

Народный фронт (onf.ru) Погибшие волонтёры Народного фронта

«По факту гибели в приграничных районах Курской области в результате агрессии вооружённых формирований Украины двух сотрудников Народного фронта, а также ранения одного активиста, военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа в результате прямого попадания снаряда в Курской области погибли два активиста Народного фронта, которые вывозили мирных жителей. Уточнялось, что в состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен. В частности, погиб медик гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» в ДНР Николай Ковалёв и координатор по СМИ Давид Соколов. Заместитель руководителя РИК НФ в Краснодарском крае Фёдор Геращенко доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами.

В этот же день врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко сообщил, что после атак ВСУ на Курскую область с 6 августа пострадали и поступили в медицинские учреждения более 140 человек, включая 10 детей.

Алименко добавил, что власти Курской области находятся в постоянном взаимодействии с Министерством здравоохранения РФ, Федеральным центром медицинских катастроф и другими ведомствами для обеспечения необходимой оперативной работы.