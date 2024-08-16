Москва, 16 августа, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Инженеры ВС России дистанционно заминировали пути резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ) к приграничным районам Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны.

Вадим Савицкий/РИА Новости

«Расчёты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Вместе с этим Минобороны опубликовало видео работы расчётов.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа Минобороны доложило, что российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области. Кроме того, ВС России пресекли подход резервов для ВСУ в приграничье Курской области.

15 августа в Минобороны России сообщили, что ВС России нанесли удары по резервам ВСУ и складам с боеприпасами в районах в Сумской области. Вместе с этим они уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населённого пункта Лубны Сумской области.

16 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов доложил, что обстановка на курском направлении нормальная, подконтрольная российским войскам.