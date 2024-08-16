Москва, 16 августа, 2024, 14:26 — ИА Регнум. ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) с пятью боевыми бронемашинами через госграницу в направлении Гордеевки. Об этом 16 августа сообщило Министерство обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что активными действиями подразделений группировки войск «Север» ВС России, ударами БПЛА, а также огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении села Русского Поречного.

«Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа в Минобороны доложили, что российские войска пресекли подход резервов для ВСУ в приграничье Курской области.

Днём ранее Минобороны докладывало, что ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны. Кроме того, российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.

16 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов доложил, что обстановка на курском направлении нормальная, подконтрольная российским войскам.