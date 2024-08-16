Москва, 16 августа, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область является новым этапом эскалации конфликта, в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внимательно следят за развитием ситуации, сообщили 16 августа в пресс-службе организации.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Переход военного конфликта в зону ответственности ОДКБ — это новый этап эскалации. Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме», — сообщили в ОДКБ.

В организации заявили, что внимательно следят за развитием ситуации и будут действовать в соответствии с уставом организации.

Там также добавили, что в ОДКБ к настоящему моменту не поступало обращений со стороны России в связи с ситуацией в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. В минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области. Вместе с этим российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.

В свою очередь Следственный комитет России ранее сообщил, что украинские военные активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России.