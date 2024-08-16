Москва, 16 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов выступил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности с одного из пунктов управления в режиме ВКС. Кадры совещания опубликовала пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Министр обороны РФ Андрей Белоусов

Отмечается, что на совещании обсуждались новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции.

«Министр обороны Андрей Рэмович Белоусов находится на одном из пунктов управления, он будет работать в режиме видеоконференции», — добавил Путин.

Помимо Белоусова и Путина, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Белоусов провёл заседание созданного координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Курской, Брянской и Белгородской областей.

В состав совета вошли заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, руководители Белгородской, Брянской и Курской областей. Совет будет собираться не реже, чем раз в неделю. Ключевой задачей нового Координационного совета по безопасности приграничных регионов станет обеспечение ВС России востребованным вооружением.

При этом подчёркивалось, что совет не подменяет собой оперативное управление войсками, эта задача по-прежнему находится в ведении командования группировки ВС РФ «Север» и Генштаба. В ходе заседания Белоусов заявил, что рассчитывает на оперативные и правдивые доклады с мест.