Москва, 16 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю в зоне проведения спецоперации уничтожили три самоходные огневые установки ЗРК Patriot и Бук-М1. Об этом 16 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

IMAGO/Schoening/Global Look Press

«Уничтожены три самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot производства США и «Бук-М1», а также четыре станции радиоэлектронной борьбы», — сказано в сообщении.

Также оборонное ведомство сообщило, что российские силы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили: семь пусковых установок реактивных систем залпового огня и 34 орудия полевой артиллерии.

Помимо этого, средствами противовоздушной обороны ночью был отражён групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 августа Минобороны проинформировало, что за время боевых действий на курском направлении с 6 августа ВСУ лишились до 2640 военнослужащих, 37 танков, а также 32 бронетранспортёров, 23 БМП и четырёх установок ЗРК.