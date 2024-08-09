Москва, 9 августа, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, поражены предприятия ОПК и объекты энергетической отрасли. Об этом 9 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«С 3 по 9 августа нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения БПЛА», — сказал он.

Генерал добавил, что также поражены базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.

Конашенков сообщил, что общие потери ВСУ за неделю составили около 13 925 военных, в том числе на курском направлении — 945, на волчанском и липцовском — 1650. В боях с российской группировкой войск «Запад» ВСУ потеряли — до 3260 человек, «Юг» — 4240, «Центр» — 2520, «Восток» — 760 и «Днепр» — 550.

Также представитель Минобороны рассказал, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины, три боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, три радиолокационные станции, в том числе AN/MPQ-65 производства США, и две П-18.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за неделю сбили три украинских истребителя: два МиГ-29 и Су-27, четыре крылатые ракеты SCALP-EG и управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS, две ракеты ЗРК Patriot производства США, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 668 беспилотников.

В ночь на 9 августа силы Черноморского флота отразили атаку семи морских дронов по военно-морской базе Севастополь, все безэкипажные катера были уничтожены, сообщил Конашенков.

Как ранее передавало ИА Регнум, за неделю группировка войск «Центр» Вооружённых сил РФ освободила от украинских формирований населённые пункты Тимофеевка, Новосёловка Первая и Весёлое в Донецкой Народной Республике. Российские военные на этом направлении нанесли удары по подразделениям противника, в том числе по штурмовой бригаде «Лють» украинской национальной полиции.