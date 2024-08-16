Москва, 16 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы решил рассмотреть вопрос о продлении ареста четверым участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске в закрытом режиме.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении заседания по продлению меры пресечения в закрытом режиме», — заявила судья Евгения Николаева.

Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Нападавшие ворвались в холл, стали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате инцидента погибли 144 человека, включая шестерых детей, ещё более 500 человек пострадали.

Исполнителей теракта 23 марта задержали в Брянской области, они направлялись в сторону границы с Украиной. Связь террористов с украинскими националистами удалось доказать. Всего по делу о теракте «Крокус Сити Холле» арестованы 18 человек. В июле суд продлил срок следствия по делу о теракте до 22 сентября.