Москва, 12 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения, заявил 12 августа президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам российского лидера, темпы продвижения ВС РФ по всему фронту увеличились в 1,5 раза.

«Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а, наоборот, увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперёд», — сказал российский лидер на оперативном совещании по ситуации в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

Ранее Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.