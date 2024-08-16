Берлин, 16 августа, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Правительство Германии не заинтересовано в судебном преследовании ответственных за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Danish Defense Ministry/Global Look Press

«Оно [правительство ФРГ] сделает всё для того, чтобы пустить пыль в глаза населению, принести в жертву несколько пешек и вернуться к обычным делам», — цитирует его RT.

Он отметил, что заказчиков и всех причастных к инциденту должны привлечь к ответственности и направить им иски о возмещении ущерба. Однако, скорее всего, этого не будет. По его мнению, представители правительства ограничатся запросами экстрадиции нескольких из подозреваемых.

Котре пояснил, что подрыв газопроводов был выгоден правительству страны, так как произошедшее по чисто идеологическим соображениям продвигает полный переход к возобновляемым источникам энергии.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявил, что немецкому правительству следует потребовать от властей Украины и Польши компенсировать убытки из-за подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

14 августа несколько немецких изданий написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. В итоге следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные дайверы с Украины.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в диверсии были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. По мнению главы российского государства, заинтересованных может быть много, но «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити СП и одна из двух нитей СП-2 полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.