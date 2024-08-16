Курск, 16 августа, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Украинский военнопленный по фамилии Боченко сообщил о присутствии иностранных наёмников в рядах ВСУ, участвующих в атаке на Курскую область.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Слышал от нашего командования, что планировали с западными инструкторами, они были главными. На поле боя их встречал», — сказал пленный.

Он добавил, что инструкторы разговаривали на иностранном языке.

При пересечении границы с Курской областью украинец заметил большое количество уничтоженной техники и личного состава ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Курскую область атаковали около 12 тыс. военных вооружённых сил Украины, среди них было много иностранцев, заявил 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, «везде слышалась польская, английская и французская речь». Генерал предположил, что большая часть наёмников уже уничтожена.

По данным американского портала War Zone, в атаках ВСУ на Курскую область участвовали грузинские наёмники. Знакомый с ситуацией источник уточнил, что в нападении на российский регион задействовали почти 120 боевиков «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вероломное нападение ВСУ на Курскую область разработали с непосредственным участием НАТО и западных спецслужб. Действующий киевский режим — это «детище» Запада, который накачивает ВСУ оружием, натаскивает инструкторами, доставляет информацию и раздаёт приказы. Власти США лгут, говоря о своей непричастности к атакам на российский регион, подчеркнул помощник президента РФ Николай Патрушев.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, проинформировало Минобороны 15 августа.