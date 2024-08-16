США лгут о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область — Патрушев
Патрушев: США привычно лгут о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область
Москва, 16 августа, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Вероломное нападение ВСУ на Курскую область было разработано с непосредственным участием НАТО и западных спецслужб. Власти США лгут, говоря о своей непричастности к атакам на российский регион. Такое мнение выразил помощник президента РФ Николай Патрушев, подчеркнув, что утверждения официальных представителей Белого дома не соответствуют действительности.
«США регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», — заверил политик в интервью «Известиям».
Патрушев акцентировал, что ложь и провокации — «привычные спутники» политиков Вашингтона и их союзников.
Николай Патрушев также указал, что действующий киевский режим — это «детище» Запада, который накачивает ВСУ оружием, натаскивает инструкторами, доставляет информацию и раздаёт приказы.
«Атака в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — резюмировал помощник президента.
Как сообщало ИА Регнум, Николай Патрушев заявил, что ВСУ в своём нападении на Курскую область продемонстрировали страх и понимание неизбежного краха киевского режима.
Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Западные союзники Украины, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.