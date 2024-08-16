Москва, 16 августа, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Вероломное нападение ВСУ на Курскую область было разработано с непосредственным участием НАТО и западных спецслужб. Власти США лгут, говоря о своей непричастности к атакам на российский регион. Такое мнение выразил помощник президента РФ Николай Патрушев, подчеркнув, что утверждения официальных представителей Белого дома не соответствуют действительности.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«США регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», — заверил политик в интервью «Известиям».

Патрушев акцентировал, что ложь и провокации — «привычные спутники» политиков Вашингтона и их союзников.

Николай Патрушев также указал, что действующий киевский режим — это «детище» Запада, который накачивает ВСУ оружием, натаскивает инструкторами, доставляет информацию и раздаёт приказы.

«Атака в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — резюмировал помощник президента.

Как сообщало ИА Регнум, Николай Патрушев заявил, что ВСУ в своём нападении на Курскую область продемонстрировали страх и понимание неизбежного краха киевского режима.

Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Западные союзники Украины, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.