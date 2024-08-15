Москва, 16 августа, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что ВСУ в своём вероломном нападении на Курскую область продемонстрировали страх и понимание неизбежного краха киевского режима.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев в интервью «Известиям».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ пытаются продавить участок линии обороны российских сил на курском направлении, но им это не удаётся, заявил 15 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ВСУ для ведения боевых действий в Курской области снимают резервы с других участков фронта. Украинские войска изменили тактику, они пытаются «давить со всех щелей», чтобы «раздёрнуть» российских военных, отмечал также Алаудинов.

Боевики атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Белый дом пытается получить больше информации о целях нападения украинской армии на Курскую область. Такое заявление сделала на брифинге 15 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.