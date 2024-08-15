Вашингтон, 15 августа, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины испытывают дефицит боеприпасов и оружия, из-за чего они не смогут проводить масштабные наступления в течение следующих шести месяцев, следует из документов минобороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВСУ по-прежнему не имеют достаточно вооружений и боеприпасов, в особенности артиллерии, средств противовоздушной обороны и дальнобойных средств поражения, чтобы преодолеть преимущество России в воздушном и наземном пространстве», — говорится в тексте документа.

По данным Пентагона, объём поставок военной помощи ВСУ недостаточный в сравнении с расходуемыми Россией 10 тысячами снарядов в сутки. Таким образом, украинские военные смогут вести оборонительные действия, но никак не проводить крупномасштабные контрнаступления.

«По крайней мере в течение ближайших шести месяцев», — заключили в Пентагоне.

Как передавало ИА Регнум, ряд боеприпасов, запрашиваемых Украиной, больше не производится в США, их объёмы сократились до критически низких показателей. В Пентагоне уточнили, что прогнозируемые объёмы поставок такого рода боеприпасов достаточны для достижения ВСУ своих краткосрочных целей, но не в среднесрочной перспективе.

9 августа США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 125 млн долларов. В новый пакет вошли ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, многоцелевые радары, ракеты с трубчатым запуском, оптически отслеживаемые, управляемые проводом, а также противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, это уже 63-й пакет помощи, который Вашингтон передал Киеву с августа 2021 года.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.