Арлингтон, США, 15 августа, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Ряд боеприпасов, запрашиваемых Украиной, больше не производится в США, их объёмы сократились до критически низких показателей, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона, который цитирует агентство Reuters.

U. S. Department of Defense

В Пентагоне уточнили, что прогнозируемые объёмы поставок такого рода боеприпасов достаточны для достижения ВСУ своих краткосрочных целей, но не в среднесрочной перспективе.

9 августа США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 125 млн долларов. В новый пакет вошли ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, многоцелевые радары, ракеты с трубчатым запуском, оптически отслеживаемые, управляемые проводом, а также противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin. Кроме того, бронемашины HMMWV, боеприпасы к стрелковому оружию, взрывное оборудование, оборудование для защиты критической инфраструктуры и иные системы и запчасти.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, это уже 63-й пакет помощи, который Вашингтон передал Киеву с августа 2021 года.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.