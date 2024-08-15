Киев, 15 августа, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного вызвали в Киев, заявил 15 августа украинский блогер Анатолий Шарий.

© IMAGO/Ruslan Kaniuka/Ukrinform/Global Look Press Валерий Залужный

В настоящее время Залужный занимает пост посла Украины в Великобритании.

«Залужного вызвали в Киев», — написал блогер.

Других подробностей он не привёл.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что ввиду открывшихся новых обстоятельств основное внимание расследования взрывов «Северных потоков», проводимое в Германии, переключилось на Залужного и его помощников.

По данным того же издания, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план по подрыву газопроводов, после огласки в ЦРУ пытался отменить операцию, но Залужный проигнорировал этот приказ. Экс-главком ВСУ позднее заявил, что информация о его участии в принятии решения о подрыве газопровода не соответствует действительности.

Британские министры ведут переговоры с коллегами из западных стран, пытаясь убедить их разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщила 15 августа газета The Times со ссылкой на осведомлённые источники. ВСУ при атаке на Курскую область используют британские танки Challenger 2, информировал телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Великобритания не только занимается подготовкой украинских военнослужащих, но и принимает активное участие в проведении военных и диверсионных операций ВСУ, а также имеет непосредственное значительное влияние на руководство Украины, отметил 14 августа посол РФ в Лондоне Андрей Келин.