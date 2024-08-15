Вашингтон, 15 августа, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный

«Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются «простой провокацией», — указано в публикации.

Как отмечает издание, Залужный добавил, что ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии, вследствие чего он не мог быть в замешан в произошедшем.

Помимо этого, издание проинформировало, что высокопоставленный сотрудник СБУ отрицает причастность киевского режима к подрыву «Северных потоков».

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа в СМИ появилась информация о том, что расследование о подрыве «Северных потоков» теперь направлено на Залужного. При этом у следствия нет прочных доказательств вины, которые можно было бы представить в суде. Однако, если предполагаемая причастность Залужного к подрывам подтвердится, то это «может перевернуть отношения между Киевом и Берлином».

Как утверждают СМИ, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а после огласки этого в ЦРУ США он пытался отменить операцию. Однако Залужный, который на тот момент являлся главкомом ВСУ, проигнорировал приказ и даже скорректировал первоначальный план.

Несколько немецких изданий написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины.