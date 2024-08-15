Вашингтон, 15 августа, 2024, 06:44 — ИА Регнум. В виду открывшихся новых обстоятельств немецкое расследование своё внимание переключило на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и его помощников. Об этом сообщила 14 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

При этом, отмечает издание, у следствия нет прочных доказательств вины, которые можно было бы представить в суде.

По утверждению автора, если предполагаемая причастность Залужного к подрывам подтвердится, то это «может перевернуть отношения между Киевом и Берлином».

«Немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой», — отметило издание.

По словам Залужного, которого цитирует газета, ВСУ не уполномочены проводить операции за рубежом, поэтому он якобы не мог быть в них замешан.

«Никто из чиновников, командиров не будет давать показаний, чтобы не выдать себя», — пояснил изданию бывший офицер ВСУ на условиях анонимности.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». После огласки в ЦРУ США он пытался отменить операцию, но на тот момент главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ и даже скорректировал первоначальный план, написала 14 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Он привлёк к организации теракта бывшего офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

Несколько немецких изданий написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины.

Украинка Светлана Успенская, имя которой связали с терактом, возмутилась обвинениями и намерена обратиться в суд. Об этом дайвер заявила в разговоре с ИА Регнум 14 августа.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл подрыв трёх ниток Nord Stream — двух труб «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2». Генпрокуратура ФРГ начала расследование. Кроме того, свои следствия организовали полиция Дании и Швеции. С Россией ни одна из этих стран сотрудничать не согласилась.