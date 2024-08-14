Москва, 14 августа, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Великобритания не только занимается подготовкой украинских военных, но и принимает активное участие в проведении военных и диверсионных операций Вооружённых сил Украины, а также имеет непосредственное значительное влияние на руководство Украины. Об этом 14 августа заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Kin Cheung/AP/TASS

Дипломат напомнил, что, по данным Минобороны РФ, более чем 800 граждан Великобритании отправились воевать за Украину. Из них на сегодняшний день уничтожены 360 человек, уточнил Келин в беседе с «РИА Новости».

«Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство», — пояснил посол РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указала китайская газета The Asia Times (АТ), операция вторжения ВСУ на российскую территорию разрабатывалась при участии стран Североатлантического альянса.

Поясняется, что потенциальные возможности НАТО противостоять российской армии в прямом военном конфликте истощены, поэтому операция ВСУ в Курской области может быть одним из способов противодействия России и её ослабления.

В свою очередь газета Politico 9 августа написала, что страны Запада, в первую очередь США и ФРГ, согласовали нападение ВСУ на Курскую область. Как отметили журналисты издания, ни Вашингтон, ни Берлин пока никак не показали, что они оказывают давление на Киев в вопросе ограничения его действий.

Журналист британской газеты The Times Майкл Кларк считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский атакой украинской армии на Курскую область делает отчаянную попытку спасти Киев от неминуемого поражения. По его словам, Киев готов жертвовать ценными бойцами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинских военных масштабной провокацией. Он подчеркнул, что войска киевского режима обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.