Курск, 15 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Украинские военные повредили на территории приграничных районов Курской области четыре храма и мужской монастырь, сообщил 15 августа «РИА Новости» руководитель пресс-службы Курской епархии отец Сергий Клинцов.

Администрация Курской области

По его словам, по состоянию на 14 августа в результате обстрелов ВСУ пострадали Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь (Николаевский храм, Покровский храм, корпуса и хозпостройки), храм Рождества Пресвятой Богородицы села Гуево Суджанского района Курской области, храм святого Феодосия Черниговского села Попово-Лежачи Глушковского района, храм Покрова Пресвятой Богородицы села Алексеевка Глушковского района, Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области.

«Один священник остается в своем приходе на временно оккупированной противником территории. Связи с ним нет по-прежнему. По неуточненным данным, он жив», — уточнил руководитель пресс-службы Курской епархии.

Всего на территории проведения боевых действий, добавил он, находится порядка 22 храмов, в том числе два храма Горнальского монастыря.

Ранее митрополит Курский и Рыльский Герман сообщал, что боевики ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе. Он рассказал, что из Суджанского района выехали 12 священников, при этом настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево иеромонах Симеон, несмотря на неоднократные призывы выехать, остался на временно оккупированной территории и сейчас с ним нет связи.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.

Министр обороны Андрей Белоусов 15 августа провёл серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов — Курской, Брянской и Белгородской областей. Министр обороны будет контролировать реализацию плана лично, отметили в российском военном ведомстве.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.