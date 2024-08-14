Глушковский район, Курская область, 14 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Боевики ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе Курской области, сообщил 14 августа митрополит Курский и Рыльский Герман.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Рапорт иерарха на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла опубликован на сайте РПЦ.

«Пришло сообщение, что в пос. Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», — написал митрополит.

Он также сообщил, что из Суджанского района Курской области, где продолжаются ожесточённые бои, выехали все 12 священников, они разместились у родственников в Курске. Другие районы области временно покинули 32 священника, они также находятся в Курске.

При этом настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево Суджанского района иеромонах Симеон, несмотря на неоднократные призывы выехать, остался на временно оккупированной территории, и сейчас с ним нет связи, отметил Герман.

«Разделяю Вашу озабоченность и скорблю вместе с Вами и Вашей паствой в связи с постигшим бедствием: вторжением на территорию Курской области войск ВСУ, что привело к ожесточённым боям и человеческим страданиям», — сказано в резолюции Патриарха Кирилла, отметила пресс-служба РПЦ.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа Патриарх Кирилл поручил синодальному отделу по церковной благотворительности помочь пострадавшим в Курской области. Глава РПЦ указал на мужество и героизм граждан, которые помогают друг другу в сложной ситуации.

Также Патриарх Кирилл отмечал, что ВСУ наносят целенаправленные удары по храмам и монастырям в регионе. Монахини из сгоревшего Горнальского монастыря вблизи Суджи Курской области ранее рассказали ИА Регнум, что танки ВСУ били по храмам прямой наводкой.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2300 человек, сообщило Минобороны 14 августа.

ВСУ ставили задачу дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, подразделения ВСУ занимались мародёрством, отметил военный.

СК ранее сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.