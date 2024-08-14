Курск, 14 августа, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В минувшие сутки подразделения ВС РФ взяли в плен 18 бойцов ВСУ, сообщило 14 августа Министерство обороны.

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За указанный период противник лишился до 270 человек, а также нескольких десятков единиц техники, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортёр «Страйкер», 13 боевых бронированных машин, а также десять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», — отметило ведомство.

Также Минобороны сообщило, что в минувшие сутки были отражены шесть атак противника и уничтожены две группы ВСУ на пикапах. Наносились удары по резервам ВСУ в Сумской области, были пресечены пять попыток прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории. Совокупные потери противника за время ведения боевых действий на курском направлении составили до 2300 человек и сотни единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

ВСУ ставили задачи дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, подразделения ВСУ занимались мародёрством, отметил военный.

СК ранее сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.