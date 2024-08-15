Льгов, Курская область, 15 августа, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Двое жителей Льгова Курской области пострадали при падении обломков сбитой ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Владимир Гердо / ТАСС

«Силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. Двое жителей получили ранения после падения обломков», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали в местную Центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнил врио главы области.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. По данным на 14 августа, ВСУ за время атак на Курскую область потеряли более 2300 бойцов.

Вечером 14 августа в Курской области объявили о намерении провести обязательную эвакуацию жителей всего Глушковского района. По словам Смирнова, процесс выезда людей закрепили за силовыми структурами, местной администрацией и дружинниками. Всего в Глушковском районе проживает более 20 тыс. человек.

15 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России постепенно уничтожают подразделения ВСУ в Курской области, обстановка рабочая.