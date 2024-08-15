Двое жителей Льгова пострадали при падении обломков сбитой ракеты ВСУ
Льгов, Курская область, 15 августа, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Двое жителей Льгова Курской области пострадали при падении обломков сбитой ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
«Силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. Двое жителей получили ранения после падения обломков», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Пострадавших госпитализировали в местную Центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнил врио главы области.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. По данным на 14 августа, ВСУ за время атак на Курскую область потеряли более 2300 бойцов.
Вечером 14 августа в Курской области объявили о намерении провести обязательную эвакуацию жителей всего Глушковского района. По словам Смирнова, процесс выезда людей закрепили за силовыми структурами, местной администрацией и дружинниками. Всего в Глушковском районе проживает более 20 тыс. человек.
15 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России постепенно уничтожают подразделения ВСУ в Курской области, обстановка рабочая.