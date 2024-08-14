Москва, 14 августа, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

В ходе совещания 12 августа президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Он заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, а противник получит достойный ответ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она отметила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.