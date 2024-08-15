Курск, 15 августа, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России постепенно уничтожают подразделения ВСУ в Курской области, обстановка рабочая. Об этом 15 августа заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP

«Обстановка у нас нормальная, рабочая. На участках наших мы уничтожили противника, продавились вперёд», — сказал он.

По его словам, на его участке «идёт работа по завершению блокирования ВСУ».

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.