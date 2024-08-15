Лондон, 15 августа, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Между Россией и Украиной на данный момент нет дипломатических контактов. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя потенциальные пересечения с новым послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

Александр Вильф/РИА Новости

«Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях», — передаёт его слова «Газета.Ru».

Келин отметил, что, судя по публичным выступлениям, Залужный осваивается на новой должности довольно активно и кардинально меняет «прежний профиль».

23 июля экс-главком ВСУ обратился к жителям стран Запада в качестве посла в Британии, призвав их на время «отказаться от ряда свобод ради выживания». По его словам, конфликт на Украине определит очертания всех дальнейших войн в XXI веке. Он пояснил, что речь идёт об использовании инновационных технологий в ходе боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Он указал, что вручил копии верительных грамот главе департамента протокола МИД Великобритании и вице-маршалу дипломатического корпуса Виктории Басби.

8 февраля Залужный был уволен главой киевского режима Владимиром Зеленским с поста главкома ВСУ. На его пост назначили Александра Сырского. 9 мая Зеленский уволил экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья и назначил его послом в Великобритании.

22 мая депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что эта замена ничего не изменила, а руководство ВСУ продолжает вести свои войска к поражению.