Киев, 23 июля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Жителей стран Запада призвал на время «отказаться от ряда свобод ради выживания» экс-главком ВСУ Валерий Залужный в своём первом публичном обращении в качестве посла Украины в Великобритании на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне. Текст выступления 23 июля опубликован в Telegram-канале посла.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания. К сожалению, современные войны носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовывать общество», — пояснил Залужный.

По словам украинского посла, конфликт на Украине определит очертания всех дальнейших войн в XXI веке. Как указал Залужный, речь идёт об использовании инновационных технологий в ходе боевых действий. При этом, по мнению экс-главкома ВСУ, только технологических ресурсов будет недостаточно, поэтому необходимо увеличивать «человеческие ресурсы, участвующие в боевых действиях», и это единственный выход.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-главнокомандующий ВСУ Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Он указал, что вручил копии верительных грамот главе департамента протокола МИД Великобритании и вице-маршалу дипломатического корпуса Виктории Басби.

8 февраля Залужный был уволен главой киевского режима Владимиром Зеленским с поста главкома ВСУ. На его пост назначили Александра Сырского. Затем, 9 мая, Зеленский уволил экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья и назначил его послом в Великобритании.

22 мая депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая отметила, что эта замена ничего не изменила, а руководство ВСУ продолжает вести свои войска к поражению.